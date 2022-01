Reportage: Dieser Schweizer Bäcker macht auch Eisskulpturen

Mit der Motorsäge am Eisklotz ist Kurt Wüst in seinem Element. Vor über 20 Jahren hat der pensionierte Bäcker angefangen Eis zu schnitzen. Er war damit einer der ersten in der Schweiz. Obwohl seine Kunstwerke schmelzen, steckt Kurt Wüst viel Herzblut in seine Arbeit.

22.01.2022, 05.00 Uhr