Kellerbrand in Schmerikon: Eine 28-Jährige im Spital

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus: Eine 28-Jährige Frau im Spital

Am Samstagabend ist in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Schmerikon ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine 28-jährige Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.