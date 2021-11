Am Samstagabend ist in Neuhausen am Rheinfall (SH) ein Auto in ein Wohnhaus gekracht. Der 20-jährige Lenker kam aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Beim Unfall verletzte sich eine Person schwer und eine zweite erheblich. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

28.11.2021, 12.58 Uhr