Schwerer Selbstunfall in Hallau (SH)

Am frühen Dienstagabend kam es in Hallau (SH) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger deutscher Autofahrer kam aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab und kollidierte mit einer Böschung. Aufgrund der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und rutschte zirka 100 Meter über die Strasse. Der Lenker wurde mit unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Melissa Schumacher 24.11.2021, 07.56 Uhr