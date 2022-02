Schaffhausen - Beträchtlicher Sachschaden nach Kellerbrand in Einfamilienhaus

Am Donnerstagabend ist im Keller eines Einfamilienhausen am Haldenwiesli in Schaffhausen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Der Bewohner und seine Katzen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch das Feuer ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

11.02.2022, 09.19 Uhr