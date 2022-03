Bei Luftschlägen der saudisch geführten Militärkoalition sind in Jemens Hauptstadt Sanaa mindestens acht Personen ums Leben gekommen. Die Angriffe erfolgten als Vergeltung für die Attacken der Huthi-Rebellen auf Ziele nahe der Formel-1-Rennstrecke in Saudi-Arabien am Freitag.

26.03.2022, 15.29 Uhr