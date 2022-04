In der US-Stadt San Jose brach am Samstag in einem Baumarkt ein Grossbrand aus. Rund 100 Feuerwehrleute kämpften bis am Sonntag gegen die Flammen. Vom betroffenen Gebäude blieb jedoch nur eine Ruine übrig. Verletzte wurden keine gemeldet.

11.04.2022, 13.27 Uhr