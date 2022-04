Auto rast in Zaun der russischen Botschaft – Fahrer tot

Am Mittwochmorgen ist ein Mann mit seinem Auto gegen den Zaun

der russischen Botschaft in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geprallt. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Ob der Vorfall mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammenhängt war zunächst unklar.