Video: Das neugeborene Giraffenbaby im Knies Kinderzoo

So süss ist das neugeborene Giraffenbaby im Knies Kinderzoo

Es ist ein Weibchen, 1.84 Meter gross und 65 Kilogramm schwer: Das neugeborene Giraffenbaby im Knies Kinderzoo in Rapperswil. Die kleine «T» erblickte am Montag gesund und munter das Licht der Welt. Übrigens: «T» ist nur der Anfangsbuchstabe des Baby-Namens. Dieser wird in den kommenden Wochen bestimmt.