Putin versetzt russische Abschreckungswaffen der Atommacht in Alarmbereitschaft

Wladimir Putin hat angewiesen, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Das ordnete der russische Präsident am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an. «Die Spitzenpersönlichkeiten der führenden Nato-Staaten lassen aggressive Äusserungen gegen unser Land zu», so seine Worte.

27.02.2022, 16.00 Uhr