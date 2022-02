Alexia Paganini startet zum zweiten Mal an Olympischen Spielen

Die 20-jährige Eiskunstläuferin Alexia Paganini ist vierfache Schweizermeisterin. In Peking will sie ihren 21. Platz an den Olympischen Spielen vor vier Jahren verbessern. Die in den USA geborene Paganini, deren Vater aus Brusio im bündnerischen Puschlav stammt, tritt seit der Saison 2017/18 für die Schweiz an.

02.02.2022, 08.56 Uhr