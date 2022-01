Peking 2022: Swiss Olympic will wieder mindestens 15 Medaillen

«15 Medaillen sollten möglich sein»: Swiss Olympic will an den letzten Erfolg anknüpfen

168 Athleten und Athletinnen werden an den am 4. Februar in Peking beginnenden Olympischen Spielen die Schweiz vertreten. Das Mindestziel von Swiss Olympic ist laut Ralph Stöckli, dem Chef de Mission, die Egalisierung der 2018 in Pyeongchang gewonnenen 15 Medaillen.