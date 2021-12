Zwei Fälle der Corona-Variante Omikron in der Schweiz nachgewiesen

Der Verdacht hat sich bestätigt: Die gefährliche Omikron-Variante des Coronavirus wurde erstmals in der Schweiz nachgewiesen. Dies gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstagabend bekannt. Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation.