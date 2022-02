Der Davoser Freestyle-Skifahrer Kim Gubser landete seinen dritten Sprung in der Big-Air-Quali an den Olympischen Winterspielen in Peking, als er auf die Landerampe zeigt. Dann klettert er jene ein Stück hoch und packt sein Portemonnaie wieder ein. Den Finaleinzug hat er leider verpasst.

10.02.2022, 05.00 Uhr