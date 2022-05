TeleM1

Olten Vandalen zerkratzen reihenweise Autos: «Es ist traurig, dass es so Leute gibt» In der Oltner Rosengasse zerkratzten Unbekannte in den vergangenen Tagen reihenweise Autos. TeleM1 hat mit einer Betroffenen gesprochen, die nun wahrscheinlich auf mehreren Tausend Franken Schaden sitzen bleiben wird. 09.05.2022, 10.22 Uhr

Vandalen zerkratzten an der Rosengasse in Olten gleich mehrere Fahrzeuge. Wie TeleM1 berichtet, wurde die Anwohnerin Anuca Miljkov gleich zwei Mal Opfer von ihnen. «Es ist traurig, dass es so Leute gibt.» Sie werde nun wahrscheinlich Anzeige gegen Unbekannt einreichen.