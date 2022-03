Zwei Landwirte streben nach Sturz in Güllenloch

Zwei Landwirte sterben, nachdem sie in ein Güllenloch gefallen sind – was die Güllengruben so gefährlich macht

Auf einem Bauernhof in Oberkirch (LU) kommt es am Samstag zu einem tödlichen Unfall: Ein Landwirt fällt in ein Güllenloch. Als ihn sein Bruder hinausholen will, fällt auch er hinein – beide verlieren dabei ihr Leben. Warum das Güllenloch so gefährlich ist, erklärt ein Experte gegenüber Tele1.