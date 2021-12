Niederwil: Ausgebüxter Ochse kommt ins Tierheim

TeleM1

Niederwil Happy End für ausgebüxten Ochsen Tschumpeli: Tierschützerin bewahrt ihn vor dem Schlachthof Der Ochse Tschumpeli, der am Mittwoch in Niederwil ausgebüxt ist, muss nun doch nicht auf die Schlachtbank. Die Tierschützerin Rosanna Hill hat das Tier freigekauft und besorgt dem Ausreisser nun ein neues Zuhause. 16.12.2021, 08.18 Uhr

Am Dienstag herrschte in Niederwil grosse Aufregung: Plötzlich stand ein Ochse auf dem Fussballplatz. Das Tier mit dem Namen Tschumpeli büxte kurz vor der Einlieferung ins Schlachthaus aus. Dank der Tierschützerin Rosanna Hill, Präsidentin Tierschutzbund Innerschweiz, kommt das Tier nun in ein neues Zuhause und wird nicht zu Fleisch verarbeitet. Gegenüber TeleM1 sagt Hill: «Der will nicht sterben, den müssen wir jetzt einfach retten.»

Bereits vor 10 Jahren habe der Tierschutzbund einen Muni vor dem Schlachthof gerettet. Dieser sei bei seiner Flucht sogar durch die Reuss geschwommen. Seither geniesse das Tier auf einem Hof im Jura seinen Ruhestand. Auch Tschumpelin soll bald in seinem neuen Zuhause in der Villa Kunterbunt in Läufelfingen (BL) aufgenommen werden. Die Unterkunft in der Tierpension koste allerdings 250 Franken pro Monat. Darum hofft Tierschützerin Hill nun auf Unterstützung. «Wir sind froh um jeden Rappen.» (gue)