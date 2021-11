Niederlenz: Abgesagter Räbeliechtliumzug findet doch statt

TeleM1

Niederlenz Abgesagter Räbeliechtliumzug wegen «Räbenknappheit»: Eltern stellen eigenen Umzug auf die Beine Der traditionelle Räbeliechtliumzug wurde wegen zu wenig Räben abgesagt. Nun zeigen Recherchen aber, dass mehr als genug von dem aushöhlbaren Gemüse vorhanden wäre. Die Eltern der Schülern wollten das nicht akzeptieren und stellten etwas eigenes auf die Beine, das Ergebnis überrascht. 11.11.2021, 10.27 Uhr

Am Mittwochabend starteten in Niederlenz über 100 Eltern und Kinder zum Räbeliechtliumzug. Dieser hätte dieses Jahr aber gar nicht stattfinden sollen: Die Schule in Niederlenz sagte ihn wegen einer angeblichen Räbenknappheit ab. Dass er dennoch stattfindet, ist Jennifer Baldin zu verdanken.