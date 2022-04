Bauernhaus in Vollbrand in Niederglatt (SG) – zwei Verletzte

Am Dienstagmorgen ist in einem Bauernhaus in Niederglatt ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der knappen Wasserversorgung als schwierig. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

12.04.2022, 11.07 Uhr