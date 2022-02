Aargauer und Solothurner Highlights der ersten Masterchef-Folge

Das waren die Highlights der Kandidaten aus den Kantonen Aargau, Baselland und Solothurn. «3+»/gue

Neue Koch-Show Emotionaler Start für «Masterchef»: So haben sich die Kandidaten aus Solothurn, Baselland und Aargau geschlagen 20 Hobbyköche aus der ganzen Schweiz wollen der «Masterchef» werden. In der neuen Sendung kämpfen sie um diesen Titel und die Gunst der Star-Jury. Auch die drei Kandidaten aus dem Aargau, Solothurn und Baselland steckten in der ersten Folge viel Herzblut in ihre Gerichte und kamen bei der Challenge ordentlich ins Schwitzen. Gülpinar Günes 14.02.2022, 22.35 Uhr

Am Montagabend startete die weltweit erfolgreiche Koch-Show «Masterchef» auch in der Schweiz. Unter der Moderation von Nik Hartmann und den kritischen Blicken der Star-Jury mit Bündner Spitzenkoch Andreas Caminada, der Solothurner Foodbloggerin Zoe Torinesi sowie dem Zürcher Sternekoch Nenad Mlinarevic, duellierten sich 20 Hobbyköche aus der ganzen Schweiz. Ihr Ziel: der «Masterchef»-Titel. Doch jede Runde fliegen diejenigen Kandidaten raus, welche die Jury nicht überzeugen konnten.

In der ersten Folge erhielten de Kandidaten ein Zeitfenster von exakt 30 Minuten, um ihr bestes Gericht zu kochen und anzurichten. Dieser ungewohnte Druck brachte auch die drei Hobbyköche aus dem Aargau, Solothurn und Baselland ins Schwitzen.

Japanische Nudelsuppe aus dem Aargau

Christian Gruenhut 3+

In der ersten Runde musste sich Aargauer Christian Gruenhut beweisen. Der 32-jährige Informatiker wohnt in Hägglingen und hat Asperger-Autismus. Darum sei er ziemlich überfordert gewesen in der grossen Studioküche mit 20 anderen Hobbyköchen. Doch er habe sein Bestes gegeben, um sich auf das Kochen zu konzentrieren. Er zauberte für die drei-köpfige Jury schliesslich eine japanische Ramen-Nudelsuppe, die besonders optisch punkten konnte.

Die Ramen-Nudelsuppe von Gruenhut. 3+

Dänisch-Japanischer Kabeljau aus Baselland

Viseslav Rados 3+

In der nächsten Runde widmete sich Viseslav Rados einem dänischen Gericht mit gedämpftem Kabeljau, dem er eine japanische Note verlieh. Der 31-jährige Hobbykoch ist Geschäftsführer eines Heizungs- und Sanitäranlagen-Unternehmens und kommt aus Lausen im Baselbiet. Er gab zu, sein Gericht nur zwei Mal zu Hause geprobt zu haben und geriet zusätzlich unter Druck, als er die gewohnten Küchengeräte nicht finden konnte. Schlussendlich aber liess auch sein Gericht zumindest optisch Nichts zu wünschen übrig.

Der Kabeljau von Rados. 3+

Brasilianische Crevetten aus Solothurn

Evandro Sales Lopes 3+

In der dritten Runde durfte schliesslich auch der Solothurner Evandro Sales Lopes seine Kochkünste unter Beweis stellen. Der 31-Jährige Brasilianer aus Niederbuchsiten setzte dafür auf Geschmacksnoten aus seiner Heimat und bereitete Crevetten auf Blumenkohlstampf an einer Vinaigrette Sauce vor. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Einzig die Sauerei, die er dabei an seinem Arbeitsplatz angerichtet hat, wirkte weniger glamourös.

Die Crevetten von Lopes. 3+

Wie die Gerichte geschmacklich bei der kritischen Jury ankamen und wer in der nächsten Sendung wieder dabei ist, erfahren Sie im Video ganz oben. (gue)