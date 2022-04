Mit Feuerwerk und Champagnerdusche: So ausgelassen feierte Kloten Meistertitel und Aufstieg

Mit Feuerwerk, lautem Gesang und Champagner feierte der EHC Kloten die Rückkehr in die National League. Nachdem die Mannschaft am Mittwochabend den EHC Olten im fünften Finalspiel 1:0 bezwangen, war die Freude riesig. So liess man im Rahmen einer Freinacht ordentlich die Korken knallen.