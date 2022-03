Bauer Rolf und Hofdame Greta über ihre Schwangerschaft

TeleM1/gue

Nach «Bauer, ledig, sucht…» Über Stiefel-Fetische und Schwangerschaft: Bauer Rolf und Hofdame Greta mal ganz privat Amor hat mitten ins Herz getroffen. Der Landwirt Rolf Meier hat bei «Bauer, ledig, sucht…» seine absolute Traumfrau gefunden. Nach nur zwei Monaten ist Greta Strobel bereits auf seinem Hof eingezogen, samt ihren zwei Pferden und ihren Stiefeln, was Rolf ganz besonders gefällt. Wie sich das Leben der beiden Schwerverliebten verändert hat und ob sie bald ein Kind erwarten, erzählen sie Patricia Boser in der Sendung «Lifestyle». 19.03.2022, 05.00 Uhr

Rund zwei Monate nachdem sich Bauer Rolf Meier und seine Hofdame Greta Strobel in der Sendung «Bauer, ledig, sucht...» kennen gelernt haben, zieht Greta bei ihm in Gündelhart im Kanton Thurgau ein. «Ich habe mich nie nicht Zuhause gefühlt», sagt Greta gegenüber Moderatorin Patricia Boser in der Sendung «Lifestyle». Mit ihr kehrte mehr Gemütlichkeit in die Wohnung von Bauer Rolf ein, wie Boser feststellt. Doch sie entdeckt noch viel mehr.