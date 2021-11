Die Bloggerin Stephanie Scandella lebt mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann in einer geräumigen 5,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung in Wettingen. Eine schön dekorierte Wohnung ist der Hobbybäckerin und Bloggerin wichtig: Alles ist aufeinander abgestimmt und in Pastelltönen gehalten.

05.11.2021, 05.00 Uhr