Mis Dihei: Sonja Peterhans zeigt ihr Zuhause in Fislisbach

TeleM1

«Mis Dihei» Die Dreifache Mutter Sonja Peterhans zeigt ihr Zuhause in Fislisbach Nach langjährigem Umbau geniesst Sonja Peterhans die Ruhe in ihrem Einfamilienhaus in Fislisbach: Garage, Keller und Estrich wurden umgestaltet und modernisiert, damit die fünfköpfige Familie im Haus Platz hat und sich wohl fühlt. 09.04.2022, 05.00 Uhr

Der älteste Sohn hat sich ein Zimmer im Keller geschnappt, die anderen beiden geniessen die Ruhe im ersten Stock: Sonja Peterhans lebt mit ihrer fünfköpfigen Familie in einem Einfamilienhaus in Fislisbach. Damit es nicht zu eng wird für so viele Leute, hat die Familie in einem langjährigen Umbau mehr Platz geschaffen im Haus und es modernisiert. So dient etwa heute die Garage als Eingangsbereich, da der ursprüngliche Eingang zu klein war.

Platz findet man auch an warmen Sommertagen in der Gartenlounge. Auch der Balkon im ersten Stock dient dem Ehepaar Peterhans als Rückzugsort. Ihr Schlafzimmer befindet sich im Dachgeschoss und bietet mit vielen Einbauschränken genügend Platz für Nützliches und Unnützes, das sich über die Jahre in einer fünfköpfigen Familie ansammelt. (gue)