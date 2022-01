Wegen Impfgegnern: TV-Moderator rastet in Live-Sendung aus

Katja Jeggli/CH Media Video Unit

Mexiko «Ihr Idioten»: TV-Moderator verliert in Live-Sendung wegen Impfgegnern die Nerven Der mexikanische TV-Moderator Leonardo Schwebel rastet mitten in seiner Sendung komplett aus. Mit einer Schimpfwort-Tirade richtet er sich an Impfgegner und stürmt schliesslich aus dem Studio. 19.01.2022, 12.02 Uhr

Der mexikanische TV-Moderator Leonardo Schwebel ist ausser sich. «Ihr Idioten, setzt wenigstens eine gottverdammte Gesichtsmaske auf!», schreit er während einer Live-Sendung in die laufende Kamera. Seine Wut richtet sich gegen Impfgegner, die auch das Maskentragen verweigern:

«Hört auf mit eurem Verhalten die ganze Welt auszubremsen!»

Obwohl in Mexiko nur äusserst wenig auf das Coronavirus getestet wird, wurden in den vergangenen Tagen mehrmals über 40’000 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Mit mehr als 300'000 registrierten Covid-Toten verzeichnet das Land am fünftmeisten Todesfälle weltweit.

Das Video ging in den sozialen Medien viral. Viele applaudierten Schwebel. Selbst US-Komiker Jimmy Kimmel griff es in seiner Talkshow auf und schrieb auf Twitter: «Keiner hat überzeugender für die Impfung argumentiert als dieser Held.»

(sam)