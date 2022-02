Verteidigungsministerin Amherd: «Der Krieg ist zurückgekehrt»

Der Überfall Russlands auf die Ukraine habe zwar bezüglich Tempo und Brutalität überrascht und schockiert, man habe aber mit einer Eskalation in Osteuropa gerechnet, so die Verteidigungsministerin Viola Amherd. Der Krieg sei zurückgekehrt in Europa, was eine sicherheitspolitische Zeitenwende markiere.

28.02.2022, 16.26 Uhr