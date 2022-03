3 Millionen: Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erreicht neue Dimensionen

Im sogenannten Jahr der Migrationskrise 2015 wurden in Europa in einem Jahr 1,5 Millionen Asylgesuche gestellt. Allein in den vergangenen Wochen seien es dagegen rund 3 Millionen gewesen. Das seien Dimensionen, die Europa seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat, erklärt Christoph Curchod, Leiter Migrationsanalysen beim SEM.

17.03.2022, 15.10 Uhr