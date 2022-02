Bundesrat: Zertifikatspflicht könnte per 17. Februar fallen

Der Bundesrat schlägt umfassende Aufhebungen von Corona-Massnahmen vor, die er, abhängig von der epidemischen Lageentwicklung, am 16. Februar 2022 beschliessen kann. Dazu gibt er zwei Varianten in die Konsultation bei den Kantonen. Berset stellt in Aussicht, dass die Zertifikatspflicht per 17. Februar fallen könnte.

02.02.2022, 15.06 Uhr