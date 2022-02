Video: Bundesrat hebt Quarantäne und Homeoffice-Pflicht auf

Ignazio Cassis eröffnet die Medienkonferenz am Mittwoch mit den Worten: «Heute ist ein guter Tag». Der heutige Tag markiere den Anfang einer neuen Phase in der Corona-Pandemie. Ab morgen Donnerstag, 3. Februar 2022, wird die Homeoffice-Pflicht und die Kontaktquarantäne aufgehoben. Dies hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 2. Februar 2022 entschieden.

02.02.2022, 14.51 Uhr