Medienkonferenz: Bundesrat hebt alle Corona-Massnahmen auf

Ab Freitag, 1. April 2022, sind auch die letzten Corona-Massnahmen aufgehoben. Das heisst die Isolationspflicht für infizierte Personen sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Damit erfolgt die Rückkehr in die normale Lage, wie Bundesrat Alain Berset am Mittwoch verkündete.

30.03.2022, 15.11 Uhr