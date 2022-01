Der Bundesrat verzichtet vorerst auf Verschärfung der Massnahmen

In seiner Sitzung vom 12. Januar hat der Bundesrat beschlossen, vorerst auf eine Verschärfung der Corona-Massnahmen zu verzichten. Wie Bundespräsident Cassis erklärt, will man angesichts der angespannten Lage in den Spitälern die aktuellen Massnahmen bis Ende März verlängern.

12.01.2022, 14.14 Uhr