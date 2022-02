Bundesrat Cassis: «Keine Freiheit ohne Verantwortung»

Die epidemiologische Lage entwickelt sich weiter positiv. Dank der hohen Immunität in der Bevölkerung ist eine Überlastung des Gesundheitssystems trotz der weiterhin hohen Viruszirkulation unwahrscheinlich. Trotzdem appelliert Bundespräsident Ignazio Cassis an das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Bevölkerung in der neu gewonnenen Freiheit.

16.02.2022, 14.30 Uhr