Alain Berset: «Wir können mit Zuversicht in die Zukunft blicken»

Die Rückkehr in die normale Lage sei eine gute Nachricht und eine positive Entwicklung, sagt Alain Berset. Das Coronavirus sei zwar noch da, die öffentliche Gesundheit dürfte in den kommenden Monaten aber kaum mehr gefährdet sein. Man habe in den vergangenen zwei Jahren gelernt, mit dem Virus umzugehen.