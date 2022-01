Alain Berset: «Vielleicht ist Omikron der Anfang vom Ende»

Gesundheitsminister Alain Berset hat am Mittwoch dazu aufgerufen, in Anbetracht der hohen Corona-Infektionszahlen weder Entwarnung zu geben noch in Alarmismus zu verfallen. «Vielleicht ist Omikron der Anfang vom Ende», sagte Berset. «Vielleicht wird aus der Pandemie eine Endemie».

12.01.2022, 14.58 Uhr