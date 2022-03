Masterchef: In der 6. Folge steht Street-Food im Mittelpunkt

Die besten Momente aus der 6. Folge von «Masterchef». 3+/gue

«Masterchef» Von «unter aller Sau» bis «bestes Gericht der Show»: In der sechsten Folge steht Street-Food im Mittelpunkt Street-Food klingt einfach. Dass es aber nicht so ist, beweisen die Challenges der sechsten Episode von «Masterchef». Sie beginnt mit einem Überraschungskandidaten und endet mit dem Ausscheiden eines Kochs, der schon mehrmals sein Talent bewiesen hat. 21.03.2022, 22.10 Uhr

Street-Food zubereiten: Was einfach klingt, brachte in der sechsten Episode die Stärken und Schwächen der verbliebenen «Masterchef»-Kandidaten zum Vorschein. Mit Steamed Buns hatte nämlich niemand gerechnet und so versuchten sich die meisten zum ersten Mal an dem speziellen Hefeteig – mit mehr oder weniger Erfolg. Der verbliebenen Sechser-Gruppe schloss sich zu Beginn der Challenge auch noch Sinthuya Loganathan aus dem Kanton Bern an, die in der letzten Folge ausgeschieden war. In einer Comeback-Challenge konnte sie sich aber gegen Mark Christen, ebenfalls aus dem Kanton Bern, beweisen.

In der zweiten Challenge mussten die Kandidaten in Zweier-Gruppen drei typische Street-Food Gerichte kochen. Der Haken: Die zwei aus der Gruppe, die am schlechtesten abschneiden, müssen am Ende gegeneinander in einer Elimination-Challenge antreten – das heisst, es geht um Alles oder Nichts. Sinthuya Loganathan und die Mexikanerin Maria Fernanda Binotto überzeugten vor allem mit ihrem Red-Thai-Curry, das Jury-Mitglied Andreas Caminada zum bisher besten Gericht der Show erkoren hat. Doch ihre Pommes frites seien «unter aller Sau» gewesen.

Schlechter schnitten die Gerichte der beiden Zürcher Gioele Bello und Yannick Bormuth ab. Sie mussten am Ende gegeneinander antreten und ein Wok-Gericht zubereiten. Das gelang Bormuth offenbar besser als seinem Konkurrenten und so musste die Star-Jury den Jüngling der Gruppe, Gioele Bello, gehen lassen. Bei ihm sei das Maximum an Kreativität erreicht. «Du bist ein guter Koch und ein guter Typ», verabschiedete ihn Jury-Mitglied Nenad Mlinarevic. (gue)