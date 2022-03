Masterchef: Kandidaten versagen vor Spitzenkoch Rasmus Kofoed

3+/gue

«Masterchef» «Ihr habt uns blamiert»: Die Kandidaten versagen vor dänischem Spitzenkoch Rasmus Kofoed Das Motto der siebten Folge von Masterchef war: vegan. Die Jury liess sogar den dänischen Starkoch Rasmus Kofoed einfliegen, um den verbliebenen sechs Kandidaten eine Masterclass im pflanzenbasierten Kochen zu geben. Doch die Challenge, seine Randen-Steaks nachzukochen, ging nach hinten los. Gülpinar Günes 28.03.2022, 22.15 Uhr

Als es zu Beginn der siebten Folge von «Masterchef» hiess, dass die Kandidaten vegan kochen müssen, gerieten bereits die ersten in die Bredouille. Einige der sechs Hobbyköche hatten nämlich noch nie zuvor bewusst vegan gekocht. So wurde bereits die erste Challenge zu einer echten Herausforderung, die keiner so richtig meistern konnte.

Die Jury schöpfte anschliessend Hoffnung aus dem bevorstehenden Besuch des dänischen Kochs Rasmus Kofoed. Der 47-Jährige besitzt drei Michelin-Sterne und gewann beim internationalen Kochwettbewerb Bocuse d'Or bereits Gold. Er ist bekannt für seine pflanzenbasierten Gerichte, wie er seine veganen Kreationen nennt, und zeigte den Kandidaten in einer Masterclass, wie er pflanzliche Randen-Steaks zubereitet.

Eine Challenge mit bitterem Nachgeschmack

Anschliessend mussten die Kandidaten das vegane Gericht nachkochen: Klingt einfacher, als es ist. Vor allem den Zeitaufwand unterschätzten die meisten und gerieten aus dem Timing: So musste Rasmus Kofoed mehrere halb durchgegarte Randenfladen probieren oder schnell und lieblos dekorierte Teller bewerten. Auch den üblichen Juroren Andreas Caminada, Nenad Mlinarevic und Zoe Torinesi missfielen die Gerichte. «Für mich gab's nur: schlecht, schlechter, am schlechtesten und richtig beschissen», schimpfte etwa Mlinarevic im Anschluss mit den Kandidaten. «Ihr habt uns wirklich blamiert.»

Und so standen am Ende der Baselbieter Viseslav Rados und die Bernerin Sinthuya Loganathan, die in der letzten Folge eine zweite Chance erhalten hatte, auf der Kippe. Schliesslich aber liess die Jury Sinthuya nach Hause gehen.