Masterchef Schweiz: Zur Halbzeit fliessen wieder bittere Tränen

In der fünften Folge fordert die Star-Jury ihre Schützlinge wieder mit neuen Herausforderungen: In der ersten Runde muss alles grün sein, in der zweiten verschiedene Komponenten miteinander kombiniert werden. Während drei der verbliebenen acht Kandidaten die Challenge mit Bravour meistern, setzt der Stress besonders zweien zu, die schliesslich gehen müssen.

Gülpinar Günes 14.03.2022, 22.10 Uhr