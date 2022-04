Masterchef: Marifer scheidet in der achten Folge aus

3+/gue

«Masterchef» «Danke für die Erfahrung – ich werde weiterkochen»: Ein beliebter Kandidat scheidet aus In der achten Folge von «Masterchef» dürfen die verbliebenen fünf Kandidaten in Kindheitserinnerungen schwelgen und in die Geschmackswelt von Zuhause eintauchen. Eine Challenge aber misslingt gleich zweien liebgewonnenen Kandidaten. Gülpinar Günes 04.04.2022, 22.10 Uhr

Ob «Härdöpfustock» oder die chüschtige Lasagne der Mutter: Die fünf Kandidaten tauchten in der achten Folge der Kochsendung «Masterchef» in Kindheitserinnerungen und verzauberten die Jury mit den Rezepten ihrer Mütter. Insbesondere Hobbyköchin und Sandra Girbal aus Kilchberg überzeugte mit einer Variante ihres geliebten Kartoffelpürees und durfte danach bei der zweiten Herausforderung zuschauen: Sonntagsbraten kochen.

Während sich Chris Nilson für die schwedischen Fleischbällchen «Köttbullar» entschied, holte sich Viseslav Rados ein saftiges Stück Rindfleisch, um daraus einen gespickten kroatischen Braten zu machen. Doch er verschätzte sich in der Zeit und das Fleisch wurde nicht gar, die geplanten Gnocchi aber zu weich. Auch bei der Mexikanerin Marifer Fernanda Binotto lief bei dieser Challenge nicht alles rund: Das Fleisch war zäh und die gewünschten Pommes duchesse wurden nicht knusprig. Es entwickelte schliesslich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden.

Am Ende fiel die Entscheidung der Jury aber auf Viseslav Rados, der in seinem Gericht «mehr Raffinesse» bewiesen habe. Und so musste die Hausfrau und Mesnerin aus Oberriet in St. Gallen, Marifer Fernanda Binotto, die Sendung verlassen. «Danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte», so Binotto am Ende. «Ich gehe sehr glücklich und werde weiterhin kochen!»