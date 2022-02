Masterchef: Aargauer und Solothurner müssen zittern

Die besten Szenen aus der 2. Folge von «Masterchef». 3+/gue

«Masterchef» «Ich bin beeindruckt von deiner Kreativität»: Caminada überrascht den Aargauer Masterchef der Herzen Drei neue Aufgaben und drei schweisstreibende Momente: Auch die zweite Episode der Kultsendung «Masterchef» barg viel Spannung. Vor allem für den Aargauer Kandidaten. Während der Baselbieter brillierte, schaffte er es nicht in die nächste Sendung. Dennoch wartete am Ende eine schöne Überraschung auf ihn. Gülpinar Günes 21.02.2022, 22.30 Uhr

Ein Auf und Ab der Gefühle: Die zweite Folge von «Masterchef» hatte es in sich. Die zwölf Kandidaten mussten sich drei verschiedenen Aufgaben der Starjury stellen – und je nach Leistung konnten sie sich für den Rest der Episode zurücklehnen oder mussten bis zum bitteren Ende durchbeissen. Für die einen eine Chance, ihr Können zu beweisen, für andere eine echte Zerreissprobe.

Die erste Runde: Teamarbeit ist gefragt

Etwa für den Aargauer Christian Gruenhut, obwohl er gut in die erste Runde startete: Im Zweierteam mit dem 23-jährigen Gioele Bello aus Zürich kreierte er mit Zutaten, die ihnen vorgegeben wurden, ein saftiges Schweinssteak mit Gemüse und Mandarinen-Minze-Mayonnaise.

Schweinssteak mit Gemüse und Mandarinen-Minze-Mayonnaise 3+ Schweinskotelette mit Kartoffellpüree, Bananen und Gemüse 3+ Schweinssteak mit selbst gemachten Kartoffelchips 3+

Ebenfalls motiviert ging der Solothurner mit brasilianischen Wurzeln, Evandro Sales Lopes, gemeinsam mit der 33-jährigen Sandra Girbal aus Kilchberg in die erste Runde. Aus denselben Zutaten kochte das junge Team eine Schweinskotelette mit Kartoffelpüree und Bananen.

Für den Baselbieter Viseslav Rados und seinem Koch-Partner, dem 44-jährigen Chris Nilson aus Männedorf, musste es etwas urchiger sein: Sie servierten der Jury ein Schweinssteak mit selbst gemachten Kartoffelchips.

Die zweite Runde: Ran ans Filet!

Die Leistung der drei Teams aber überzeugte die Jury nicht. Schliesslich wurden alle sechs und zwei weitere Kandidaten in die zweite Runde verdonnert, wo sie ein frei wählbares Gericht rund um Fisch-Filets zubereiten mussten. Wie das Filetieren geht, erfuhren sie kurz davor vom Sternekoch und Jury-Mitglied Nenad Mlinarevic.

Die Kreation von Viseslav Rados. 3+ Die Kreation von Evandro Sales Lopes. 3+ Die Kreation von Christian Gruenhut. 3+

Liebevoll schnitt Hobbyfischer Gruenhut anschliessend das Filet von seinem Fisch und bereitete es auf scharf-würzig gebratenen Feigen und Pilzen an. Wie in der letzten Sendung lobte Starkoch Andreas Caminada Gruenhuts technische Perfektion beim Zubereiten. Weitaus mehr haderte Lopes mit dem Filetieren des Fisches, woraufhin Caminada ihm zur Hilfe eilte, damit kein Missgeschick passiert mit dem Filetiermesser.

Etwas mehr Geschick bewies der Baselbieter Rados und kreierte ein komplexes Gericht mit Wolfsbarsch, Sellerie, Fenchel, Apfel und einer Hollandaise-Sauce. Er war es denn auch, der in die engere Auswahl kam und sich hätte zurücklehnen können. Doch die Jury entschied sich für Sandra Girbal, sodass sowohl Rados als auch Gruenhut und Lopes in die letzte Runde geschickt wurden.

Die dritte Runde: Nach der Pasta war basta

Die letzte Chance, sich zu qualifizieren, führte über ein Pastagericht. Klingt einfach, ist es aber nicht. «Es ist eine Kunst», sagte Christian Gruenhut noch in der Sendung, doch seine Energie lasse nach, wie er verriet. Während Rados sich an selbst gemachte Ravioli mit Ricotta-Zitronen-Füllung wagte, verharrten Gruenhut und Lopes im sicheren Hafen mit Teigwaren an einer Tomatensauce.

Und dann passierte dem Aargauer auch noch ein folgenreicher Fehler. So leerte er etwa versehentlich das Teigwarenwasser ab, das für die Sauce gedacht war. «Ich hatte nicht mehr die Energie, das irgendwie zu retten», so der Mann aus Hägglingen. Währenddessen legte die Konkurrenz einen Zahn zu und versuchte sich ebenfalls an selbst gemachten Ravioli oder an Spaghetti Vongole.

Die selbst gemachten Ravioli mit Ricotta-Zitronen-Füllung. 3+ Die Tegliatelle an Tomatensauce von Christian Gruenhut. Die rassige Spaghetti mit einem Schuss Brasilien. 3+

Schliesslich aber reichte es nur für den Baselbieter, der für seine Ravioli die Note 6 von der Jury erhielt. Gruenhut musste viel erwartete Kritik einstecken. «Es ist nicht dein Standard - ich bin etwas enttäuscht», so Nenad Mlinarevic. «Das ist jetzt mein Asperger-Autismus, der mir mein Leben schwierig macht. Es wäre fast besser, wenn ich jetzt gehe», sagte Gruenhut darauf. Es nage an seiner Gesundheit.

Nach dem Aus: Caminadas Überraschung

Er und der Solothurner Lopes waren nicht überrascht, als sie am Ende aus dem Rennen ausschieden. Nichtsdestotrotz war ihr Abschied emotional. Sogar Moderator Nick Hartmann war den Tränen nahe, als er Christian Gruenhut verabschiedete und eine kleine Überraschung von Andreas Caminada ankündigte.

«Ich bin beeindruckt von deiner Kreativität und deinem Prefektionismus», so der Sternekoch zu Gruenhut. Er lud den Aargauer ein, einen Tag lang bei ihm in der Schlossküche zu verbringen. Sichtlich gerührt wurde der Masterchef der Herzen anschliessend mit einer Standing-Ovation aus dem Studio begleitet.

