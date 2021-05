Video Unit

Marokko/Mali Ärzte übersehen zwei Babys: Frau bringt Neunlinge zur Welt Grosse Überraschung bei dieser Geburt in Marokko: Die 25-jährige Halima Cisse aus Mali brachte am Dienstag neun Kinder zur Welt - statt sieben. Zwei der Kinder waren bei Ultraschalluntersuchungen übersehen worden. 05.05.2021, 16.04 Uhr

(dpa/chm) Noch mehr als gedacht: Eine Frau aus Mali hat in einer Klinik in Marokko Behördenangaben zufolge Neunlinge zur Welt gebracht. Gerechnet hatten die Ärzte nach einem Ultraschall mit sieben Babys, wie das Gesundheitsministerium Malis mitteilte. Demnach bekam die Frau am Dienstag fünf Mädchen und vier Jungen per Kaiserschnitt. Der Mutter gehe es gut. Über den Zustand der Kinder machte das Ministerium zunächst keine Angaben.