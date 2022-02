Marokko: 5-Jähriger seit zwei Tagen in Brunnen gefangen

In 32 Metern Tiefe: 5-Jähriger seit zwei Tagen in Brunnen gefangen

Bereits seit zwei Tagen läuft in der marokkanischen Provinz Chefchaouen eine dramatische Rettungsaktion. Ein 5-jähriges Kind namens Ryan ist am Dienstagabend in das Bohrloch eines Brunnens gefallen. Seither sitzt der Junge dort in 32 Metern Tiefe fest. Die Rettungsaktion dauert noch an und die Fortschritte seien gering.