Tomaten-grosse Hagelkörner: Ein Sturm verwandelt die Ferieninsel in eine Winterlandschaft

Mallorca ganz in Weiss: Ein heftiger Hagelsturm hat die spanische Ferieninsel kurzzeitig in eine Winterlandschaft verwandelt. Laut Medienberichten waren die Hagelkörner teilweise so gross wie Tomaten.