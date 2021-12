Lützelflüh: Dachstock eines Sozialwohnungsbaus brennt aus

In Lützelflüh (BE) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand in einem Sozialwohnungsbau ausgebrochen. Der Dachstock des Gebäudes ist komplett ausgebrannt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt.

15.12.2021, 14.57 Uhr