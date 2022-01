LiLu Lichtfestival: So erstrahlt die Luzerner Innenstadt

Bis zum 16. Januar können in Luzern am Lilu Lichtfestival täglich zwischen 18 und 22 Uhr rund 20 Lichtinstallationen bestaunt werden. Neben dem kostenlosen Rundgang durch die kunstvoll beleuchtete Innenstadt wird unter anderem die Lichtshow in der Hofkirche an fünf Abenden mit Livekonzerten bekannter Schweizer Musikerinnen und Musiker kombiniert.

06.01.2022, 09.05 Uhr