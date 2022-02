Leichenfund - Thailand: 67-jähriger Schweizer tot in seinem Haus aufgefunden

Seine Freundin hatte den Rentner am 2. Februar gegen 6 Uhr morgens (Ortszeit) leblos in seinem Haus in der Provinz Ratchaburi entdeckt. Der Mann lag unbekleidet neben seinem Bett – in seiner Schläfe steckte ein rund drei Zentimeter langer scharfer Gegenstand. Im Moment schliessen die lokalen Behörden weder einen Unfall noch Dritteinwirkung aus.

05.02.2022, 15.48 Uhr