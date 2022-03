Aargauer jagt Einbrecher in die Flucht

Tele M1

Langfinger im Aargau Bewohner jagt Einbrecher in die Flucht Dieses Wochenende waren gleich mehrere Langfinger im Aargau am Werk. Auch in Oberflachs versuchte ein Mann in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Einbrecher hatte allerdings die Rechnung ohne Erik Detering gemacht, der den Täter bemerkte und ihm gleich nachjagte. 20.03.2022, 21.03 Uhr

Gleich mehrmals waren dieses Wochenende im Argovialand Langfinger am Werk. Unter anderem in Oberflachs wollte ein Einbrecher ins Haus von Erik Detering einbrechen. «Hier muss jemand unten sein», schildert Detering gegenüber Tele M1 seine Beobachtung mitten in der Nacht. Gegen vier Uhr morgens hört er das Windspiel an seiner Türklinke ertönen.

«Dann sah ich jemanden an der Tür stehen. Ich ging hinaus und sah darauf jemanden dastehen. Dann ist er weggerannt.» Deterin liess aber nicht etwa locker, sondern nahm die Verfolgung des Täters auf, dieser konnte aber entwischen. Auch die Polizei kann den Täter nicht finden, die Erik Detering anschliessend alarmiert. Die am Haus installierten Überwachungskameras konnten leider keine Hinweise liefern, da sie ausgerechnet in dieser Nacht nicht funktionierten.

Dass eine Verfolgungsjagd nicht ohne Risiko ist, realisierte der Elektroingenieur Detering erst später: «Meine Frau hat gesagt: ‹Bist du verrückt? Vielleicht hatte der Täter eine Waffe!›» Das habe er in dem Moment aber nicht überlegt. Passiert ist glücklicherweise nichts Derartiges. Ausser ein wenig Muskelkater zog sich Erik Detering keine Blessuren zu. (ArgoviaToday)