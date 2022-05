Kölliken Nach dem Ja zu den Sondermülldeponie-Zonen: Pro Natura droht Beschwerde an Pro Natura Aargau wird gegen den Entscheid zur Nutzungsplanung Beschwerde einreichen, sollte vor Ablauf der Beschwerdefrist keine entsprechende Lösung mit den beteiligten Parteien vereinbart werden können. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.16 Uhr

Das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken. Philipp Muntwiler

Eine Drohung lag über der Kölliker Mehrzweckhalle, als in dieser am Freitagabend die Gemeindeversammlung stattfand. Dies wegen dem wichtigsten Traktandum, der Teiländerung Nutzungsplan, die das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie (SMDK) betrifft. Die Drohung kam von Naturschutzorganisationen, die befürchten, dass das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, das sich auf dem Areal befindet, in Gefahr ist. Daher wünschten sie noch keinen Gmeinds-Entscheid zum Areal. Den Stimmberechtigten (von 2892 waren 78 anwesend) wurde beantragt, das momentan zonenlose Gebiet in eine Kombination von Landwirtschafts- und Naturschutzfläche und Wald zu überführen.

Als die Diskussion zum Traktandum eröffnet wurde, verkündete Martin Bossard von «Bäretatze – die Grünen», er habe vorgängig mit Pro Natura Aargau gesprochen und wisse, dass die Organisation gegen den Gmeinds-Entscheid eine Verbandsbeschwerde einreiche, sollte man zur Nutzungsplanung Ja sagen. Der Hintergrund: Im Rahmen des Einwendeverfahrens hatten zwei lokale sowie drei kantonale und nationale Naturschutzorganisationen Einwendung eingereicht. Im Laufe der Verhandlungen hatten die lokalen Organisationen diese zurückgezogen.

Mit den drei anderen, zu denen Pro Natura Aargau gehört, wurde weiter verhandelt. Sie konnten bewirken, dass das SMDK-Konsortium eine Vereinbarung aufsetzte, in der Details zur Bewirtschaftung (Bio-Landwirtschaft) und zum Amphibiengebiet (Garantie der Wasserversorgung) geregelt wurde. Diese Lösung wurde gewählt, weil solche Details nicht in der Nutzungsplanung festgehalten werden können.

Wie die beiden SMDK-Geschäftsleiter Benjamin Müller und Bruno Covelli an der Infoveranstaltung zum Traktandum betonten, wollten sie alles daran setzen, dass man noch vor der Gemeindeversammlung zu einer Einigung komme und das Dokument unterzeichne. Man wolle verhindern, dass die Organisationen gegen den Entscheid der Gmeind Beschwerde einreichen.

Anders als im Zeitungsartikel vom 6. Mai vermeldet, wurde aber noch keine Einigung erreicht. Die Verhandlungen zur Vereinbarung sind weiterhin im Gange. Das Einwendeverfahren ist jedoch vollständig abgeschlossen. Die nicht zurückgezogenen Einwendungen der drei Naturschutzorganisationen wurden durch den Gemeinderat abgelehnt.

Ultimatum: Ablauf der Beschwerdefrist

Wegen der Gefahr der Anfechtung reichte Martin Bossard den Antrag auf Rückweisung ein. Kölliken solle erst nach einer Unterzeichnung über die Zonen entscheiden. Zudem seien auch die lokalen Naturschutzorganisationen nicht zufrieden mit der Lösung für das Amphibiengebiet, obwohl sie die Einwendung zurückgezogen hätten.

Peter Rytz von der EVP unterstützte den Rückweisungsantrag und wies auf das lange Verfahren einer Beschwerde hin. Ein weiterer Votant sah zu hohe Kosten auf Kölliken zukommen, würde Beschwerde eingereicht. Ammann Mario Schegner (parteilos) wies auf den zeitlichen Druck des Vorhabens hin: Nur wenn die Teilrevision abgesegnet würde, könne man den nächsten wichtigen Bauschritt machen. Und dieser sei dringend nötig, um den Hang zu stabilisieren und die oberhalb der SMDK gelegenen Häuser am Abrutschen zu hindern. Der Rückweisungsantrag wurde schliesslich mit 41 Nein- gegen 18 Ja-Stimmen abgelehnt.

Die Teilrevision Nutzungsplanung wurde mit 46 Ja- gegen 16 Nein-Stimmen angenommen. Am Samstag, also nur einen Tag nach der Gmeind, versendete Pro Natura Aargau eine Medienmitteilung, in der sie die Absicht einer Beschwerde abermals ausdrückte: «Pro Natura Aargau wird gegen die verabschiedete Nutzungsplanung für das Sondermülldeponie-Gelände Beschwerde einreichen, sollte vor Ablauf der Beschwerdefrist keine entsprechende Lösung mit den beteiligten Parteien vereinbart werden können.» Weiter heisst es: «Es fehlen die flankierenden Nutzungsvorschriften und ökologische Infrastrukturen auf dem Areal zum Schutze der Natur.» Die intensive Nutzung der Landwirtschaftsfläche gefährde aufgrund des zulässigen Einsatzes von Pestizid und Dünger das Amphibiengebiert. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Veröffentlichung des Gmeind-Entscheids.

Kölliken soll auf grüneren Strom umschwenken

Die restlichen Traktanden gingen praktisch diskussionslos über die Bühne. Im Bereich Schule bewilligte der Souverän die 550 000 Franken für Schulraummobiliar und 105 000 Franken für die Projektierung der Erweiterung der Doppel- in eine Dreifachturnhalle. Auch die Erhöhung des Stellenplans der Schulverwaltung um 60 auf 200 Stellenprozente wurde genehmigt sowie die Rechnung 2021 mit einem Gewinn von 447 791 Franken. Unter Verschiedenes wurde ein Überweisungsantrag angenommen, der den Gemeinderat mit der Überprüfung beauftragt, ob der Strommix des gemeindeeigenen Elektrizitätswerks aus erneuerbaren Energien bestehen könnte.

