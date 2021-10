Zurück aus dem All: Russisches Filmteam nach Dreh auf der ISS auf der Erde gelandet

Nach Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation (ISS) ist ein russisches Filmteam sicher zur Erde zurückgekehrt. Eine Sojus-Kapsel landete am Sonntagmorgen in der Steppe Kasachstans in Zentralasien.