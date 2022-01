Nach Brand in Hofstetten: Warum sind Kirchen Ziele von Vandalen?

Tele M1 fragt beim ehemaligen Kriminalkommissär Markus Melzl nach möglichen Motiven der mutmasslichen Brandstifter. Tele M1

Kanton Solothurn Nach Brand in Hofstetten-Flüh: Weshalb sind Kirchen immer wieder das Ziel von Feuerteufeln? In der römisch-katholischen Kirche in Hofstetten kam es am Silvesterabend zu einem Brand. Die Vandalen wüteten in der Kirche und legten mutmasslich auch den Brand. Das wäre kein Einzelfall: Bereits vor zehn Jahren zündete ein 61-jähriger Täter den Altar in der St. Ursen-Kathedrale an. 03.01.2022, 10.18 Uhr

«Früher ging man in die Kirche zum Beten. Heute brennen sie», sagt eine Frau auf der Strasse, als sie von Tele M1 auf den Brand in Hofstetten-Flüh angesprochen wird. Am Silvesterabend steht dort die römisch-katholische Kirche in Flammen. «Wer zündet sie an? Das ist die grosse Frage», fragt dieselbe Frau mit Nachdruck.

«Es kann sein, dass jemand die Kirche grundsätzlich ablehnt und mit ihren Handlungen nicht einverstanden ist», versucht der ehemalige Kriminalkommissär Markus Melzl die möglichen Motive von Kirchenbrandstiftern zu erklären. Beim Altar-Brand in der Solothurner St. Ursen-Kathedrale vor rund zehn Jahren etwa gab der Täter zu, ein Zeichen gegen den Staat setzen zu wollen.

Was die Brandursache in der Kirche in Hofstetten war, wird derzeit allerdings noch abgeklärt. Doch grundsätzlich seien Kirchen laut Melzl ein einfaches Ziel für Vandalen. Abgesehen davon, dass sie in der Regel den ganzen Tag offen sind, fühle man sich dort oft unbeobachtet.

Offenbar ging es den Vandalen in Hofstetten ähnlich, als sie vor dem Brand auch die Krippe vor Ort zerstörten. «Das ist für das ganze Dorf unverständlich», sagt Georg Sigrist, Kirchgemeindepräsident von Hofstetten-Flüh gegenüber Tele M1. (gue)