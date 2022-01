Auto im Fluss versenkt: Frau macht Selfie von eigener Rettung

In Kanada wurde eine Frau dabei gefilmt, wie sie mit ihrem Auto auf einem Fluss in Ottawa übers Eis raste. Mehrmals drehte sie ihre Runden, bis das Eis an einer Stelle nachliess und das Auto ins Wasser stürzte. Während Anwohner eilig versuchten, sie vom Dach des Autos ans Festland zu holen, hielt sie den Unfall mit einem Selfie fest – auf dem Dach des Autos stehend.

21.01.2022, 05.00 Uhr